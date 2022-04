Incendio consume una decena de casetas en la zona de Alto San Pedro

Escucha esta nota aquí

Una decena de casetas fueron consumidas por un incendio que se registró en el tercer anillo interno en la zona de Alto San Pedro, de la capital cruceña. Los bomberos de diferentes unidades llegaron al lugar y lograron controlar el fuego, pero hasta las 7:00 de la mañana continuaban trabajando en el proceso de enfriamiento.



La mayoría de las casetas funcionaban como talleres o venta de bicicletas y juguetería; material estructural que quedó completamente afectado.

El representante de los bomberos de la Policía explicó que el incendio, que se inició al promediar las cinco de la madrugada, no afectó el mercado de Alto San Pedro, porque el siniestro ocurrió al frente de este centro de abastecimiento.

Detalló que el incendio es de tipo estructural, donde las pérdidas son materiales y afortunadamente no se registraron pérdidas humanas.

Los bomberos aseguraron que las personas que tienen sus viviendas colindantes a las casetas siniestradas pueden estar tranquilas, porque en cuestión de horas estará completamente liquidado el fuego.

Por su parte, Álvaro Castillo, de los Bomberos Voluntarios, indicó que son al menos nueve las casetas afectadas, pero se logró salvar a otras siete que estaban colindantes a las siniestradas.

"Dentro de lo que estaba consumido por el fuego no se pudo hacer mucho, sino me equivoco son nueve afectadas y se salvaron siete", dijo Castillo.

Señaló que cerca del lugar del incendio existe un hidrante, el mismo que permitió que conecten sus equipos para autoabastecerse de agua y controlar el fuego con mayor prontitud.

"Aún no se puede establecer la causa del incendio, para ello la Policía es la que debe realizar las investigaciones", sostuvo.









