Incendio en almacén del Sedes dañó insumos y papelería, pero no medicamentos ni biológicos

Un incendio destruyó un almacén del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz el miércoles por la tarde. El siniestro, que se registró en las instalaciones de la Unidad de Epidemiología, consumió insumos y papelería. El director del Sedes, Julio César Koca, informó que el origen del incendio aún se investiga, pero que no se reportaron víctimas ni heridos. "El almacén tenía más de 30 años en funcionamiento y almacenaba insumos, medicamentos y papelería. No había documentación confidencial ni ningún otro tipo de material, que pudiera afectar el funcionamiento del Sedes", informó Koca.





El funcionario aseguró que el incendio no afectó ningún tipo de biológico y que no se interrumpirá la atención en salud.



"Los hospitales tienen sus propios insumos y medicamentos. El almacén que se incendió era para almacenar donaciones y otros materiales, que no eran necesarios de manera inmediata", explicó.