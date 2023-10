Incendio en Los Pozos: Alcaldía asegura que advirtió sobre riesgos, pero comerciantes no tomaron medidas

Sin embargo, Farfán aclaró que, aunque estas son hipótesis que se manejan, la causa del incendio se definirá en colaboración con la Policía. Entre las posibles causas se encuentran un cortocircuito debido a las instalaciones eléctricas defectuosas y la realización de trabajos de soldadura sin seguir los procedimientos de seguridad, como la falta de extintores adecuados.



Por su lado, el alcalde Jhonny Fernández anunció en su programa que transmite por las redes sociales que se intensificarán las inspecciones de seguridad en todos los mercados para verificar las instalaciones de agua y energía eléctrica, así como las conexiones eléctricas clandestinas. Además, se tomarán medidas drásticas contra los infractores que no cumplan con los estándares de seguridad.



"Una vez que se detecte que las instalaciones no cumplen con los requisitos, se clausurará el puesto y se cerrará el espacio para evitar futuros problemas como el que ocurrió. Esto no puede repetirse; fue una imprudencia. Las conexiones clandestinas son un delito, así que hago un llamado a la reflexión a todos los comerciantes de los mercados", advirtió Fernández.