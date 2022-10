Incendios forestales dejan sin viviendas a toda una comunidad ayorea en Roboré

El presidente de la comunidad Tie Uña, del territorio indígena Tobite del pueblo Ayoreo en Santa Cruz, César Chiqueno Cutamuajay, informó que las ocho familias que habitaban en su comunidad perdieron todas sus pertenencias por el fuego de los incendios forestales en Roboré. El siniestro sucedió en los primeros días de septiembre y aunque no se lamentaron daños personales, se quedaron solo con las pertenencias que tenían en el cuerpo .

“Nosotros hemos huido y los demás también. Somos varios (indígenas) que estamos en el pueblo que es Chochis. Estamos muy preocupados porque se han quemado todas las casas y nosotros hemos huido, porque el fuego es una llama grande y no la podemos apagar ”, indicó Chiqueno al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Odpib) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

Al momento, las poco más de 25 personas que integran la comunidad, entre adultos y niños, se encuentran en la localidad de Chochis, en el municipio de Roboré, pernoctando en la intemperie, por lo que solicitaron la atención de las instancias estatales y colaboración con víveres y ropa, además de calaminas para protegerse de las lluvias.



“No podemos volver a nuestra comunidad, porque no llegan los bomberos para ayudar, porque nosotros estamos pidiendo ayuda igual para el camino. Vos sabes que el camino le da vida a la gente. Ahorita no hay camino. Está cerrado (SIC) la senda”, explicó Chiqueno.