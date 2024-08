Incendios voraces dejan sin hogar a más de tres familias en la comunidad de Tornito, en el Pantanal boliviano

En las últimas horas se han registrado fuertes ráfagas de viento en la zona, lo que ha hecho que el fuego voraz consuma las precarias casas de hoja y madera. Una de las comunidades más afectada es Tornito, que se encuentra al sudeste de la provincia Ángel Sandoval, casi en el ingreso al Pantanal boliviano, entre las comunidades de Natividad de Bahía y Candelaria.



Tres familias han quedado sin techo y solamente con la ropa de cuerpo, entre ellos una pareja de la tercera edad. Se trata de los esposos Agustín Poiche y Luisa Espinoza.



"Lamentablemente se quemó nuestra casa, después de tanto trabajar... En la hora de la desgracia, el agua se nos cortó, y el fuego era muy grande; nosotros éramos los dos (su esposa y él) y no pudimos combatir el fuego", contó Poiche.



"Hemos perdido todo lo que teníamos. No pudimos sacar nada. Le pido al señor Presidente (Luis Arce) que nos escuche: queremos una nuestra casa (...) que no las mandé a hacer", pidió el hombre.