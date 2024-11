Incendios y desmontes tienen el camino allanado por leyes, concluyó conversatorio

“En la actualidad no hay una sola hectárea que no pueda ser deforestada legalmente, porque si es ilegal, se legaliza. Es decir que da igual que sea o no legal”, dijo Javier Coimbra, de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), como parte de su intervención en el conversatorio sobre incendios, organizado en alianza entre EL DEBER, el Centro Boliviano Americano (CBA), y la plataforma de investigación para las Américas Connectas.