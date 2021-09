Incertidumbre y molestia: el punto de vacunación de la Fexpo abrió este jueves sin segundas dosis de Sputnik V

Escucha esta nota aquí

Media cuadra de personas que aguardaban por su segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que son rezagadas porque debieron recibirla el 25 y 26 de agosto, no lograron su cometido en las puertas del punto de vacunación de la Fexpo. A las 7:30 de este jueves 9 de septiembre se les informó desde una reja cerrada que a ese punto solo llegaron 1.156 dosis del segundo componente anticovid ruso y que se agotaron ayer.

Con incertidumbre y molestia, personas de 40 años en adelante se marcharon sin saber a ciencia cierta cuándo volverán a llegar más lotes de vacunas rusas. "¿Por qué dicen que vengamos los del 25 y 26 (de agosto) si no iban a alcanzar las dosis? ¿no programan bien?", "me he salido de mi trabajo para venir y ahora resulta que fue en vano", "¿cuándo debo volver?", "¿será que van a llegar más?", fue lo primero que reclamaron y se preguntaron los que estaban en la fila.

Efectivamente, ayer la cola en la Fexpo era de dos cuadras y no se logró vacunar a todos, como explicó una joven con bata blanca que llegó a abrir el punto de vacunación. "El miércoles se acabaron todas las segundas dosis de Sputnik V, quedaron 20 personas en la fila que no llegaron a recibir la vacuna. Lo sentimos, no hay más, y tampoco sabemos cuándo habrá otro lote", era todo lo que alcanzaba a explicar a una pequeña muchedumbre que hablaba al mismo tiempo y exigía que se cumpla la prometida segunda dosis.

Consultado Jorge Quiroz, coordinador de Redes Urbanas del Sedes, reconoció que las dosis han sido insuficientes y la incertidumbre repercute en todo el plan departamental de vacunación.

"Solo recibimos 9.000 segundas dosis, cuando nosotros necesitábamos para cubrir hasta el 26 de agosto alrededor de 13.500 dosis para el departamento. Se distribuyó en relación a los distintos puntos de manera ecuánime y se procedió a vacunar hasta que se agoten", explicó Quiroz.

Ayer miércoles, que fue el primer día que se empezó a colocar la segunda dosis rusa del lote de 9.000 que llegó a Santa Cruz, hubo gran afluencia, "de los 10.700 que se vacunaron ayer (8 de septiembre), más de la mitad, es decir 7.000, fueron para el segundo componente de la Sputnik V. Era de esperarse que en algunos puntos se vayan agotando más rápido, dado el pequeño lote que nos llegó", justificó el coordinador de Redes.

Ahora lo que resta es albergar la esperanza de que lleguen más lotes, pues solo para los rezagados de agosto, el departamento cruceño requiere 65.350 segundas dosis.













¿Faltó planificación?

¿Por qué quedó gente sin vacunar si el Sedes invitó a los rezagados del 25 y 26 de agosto a acudir a vacunarse? La respuesta de Quiroz es que para los del 25 de agosto se necesitaba 5.700 segundas dosis, y como no podían guardarse las 3.300 restantes (porque llegaron 9.000 en total), se lanzó la convocatoria de que se abría la vacunación para los que les tocaba ser inmunizados el 25 y 26 de agosto, "hasta que se agoten las vacunas", y fue justamente eso lo que pasó: quedó un grupo para el que no alcanzaron las segundas dosis.

"Se sabía que no se iba a poder cubrir la totalidad, pero sí en cierto porcentaje. No es ningún mal análisis situacional, sino que no puedo guardarme 3.300 dosis por no llegar a (cubrir) al cien por ciento de los que le tocaba el día 26. Eso es lo que está pasando ahora", aclaró Quiroz.

Otros puntos

Esta mañana el punto que más tiene en stock el segundo componente ruso es el de la UAGRM, que solo tiene 230 dosis de Sputnik V, que seguramente se agotarán en cuestión de minutos. Los otros puntos de la periferia tienen saldos pequeños de 50, 80 dosis, como en la red Este y Sur.

"Era lo esperable (que se agoten rápido) dentro de la necesidad y la incertidumbre de la población. Nos llegó un pequeño lote, la demanda es abismal", subrayó el coordinador de Redes al cuestionamiento de EL DEBER.

Rezagados

Ninguno pierde su cupo, aclaró el doctor Quiroz, para tranquilidad de aquellos que no alcanzaron a recibir su segunda dosis, y resaltó que el Sedes hace su trabajo al hacer las gestiones para que el Ministerio de Salud cumpla con la dotación, y con trazar el cronograma, incluso readecuándolo cada vez que se retrasan los lotes.

"Se han hecho todas las gestiones para exigir el flujo pertinente de esta vacuna que va acumulando días con rezagados y que está generando incertidumbre y molestia en la población, lo cual es una reacción esperable. Aguardemos con paciencia, lamentablemente ya estábamos nivelando el cronograma de vacunación y otra vez se perdió una semana en la que no llegaron más dosis, lo que nos obligó a 'reformatear' un nuevo calendario para proseguir. Hasta ahora no hay un flujo constante de estas segundas dosis".









Pasaron los 90 días

¿No ocurre nada perjudicial en aquellas personas que ya pasaron los 90 días de aplicada la primera dosis rusa? "El primer cambio fue de 21 a 90 días (de distancia entre la primera aplicación y la segunda), Gamaleya lo demostró con un estudio, luego hicieron una publicación en la que afirmaron que se podía esperar hasta 120 días. Abocándonos a esta publicación de Gamaleya, que es la distribuidora para el mundo de la Sputnik V, diremos que no pasa nada, tenemos cierta cobertura. Lo ideal es que a los 90 días se coloque la segunda dosis, pero si es que hay que esperar algunos días, no quiere decir que no estemos cubiertos o que no podamos cumplir el esquema de vacunación total", explicó Quiroz.

Poniéndose en el papel del ciudadano reconoce que él también sentiría incertidumbre y molestia "de que no me garanticen la segunda dosis (desde el Ministerio de Salud). Esperemos que esta semana o a mediados de la próxima lleguen las vacunas necesarias para poder cubrir a todas estas personas", instó.





