Nadie reclama el cadáver hallado en Paraguay y la Policía indaga desde dónde fue trasladado hasta el lugar del hallazgo

El jefe de Homicidios de la Policía Nacional de Paraguay, Hugo Grance, informó que hasta la fecha no hay un reporte de que algún familiar de Juan José Dorado llegó hasta el vecino país ni a recabar información, mucho menos a reclamar el cuerpo del hombre que fue hallado embalado en plástico negro haciendo referencia al nombre del exyerno de Angélica Sosa.

"Hasta altas horas de la noche de ayer no se encontraba todavía algún familiar en Paraguay, ni algún requerimiento. Nosotros estamos en permanente comunicación con el Ministerio Público y con Fiscalía de distrito nacional, pero no tenemos aún ese reporte de que algún familiar haya estado en Paraguay reclamando el cuerpo", recalcó el comisario paraguayo en contacto con Unitel.

En tanto, la Policía paraguaya hasta el momento cuenta con poca información en virtud a la zona que fue encontrado el cuerpo, si bien hay poblaciones y comunidades indígenas por el lugar, pero no están tan cercanas, pero por la forma en la que fue abandonado el cuerpo, embolsado y con un cartel que dice "Eme' ê Boli José Dorado", es del actuar de bandas delictivas. "Dado el protocolo de intercambio de información, tiene característica similar a la utilizada por el crimen organizado", sostuvo.

"S e realizó la autopsia y no se pudo fehacientemente corroborar la identidad. Se han observado algunos rasgos físicos particulares de esa persona que podrían coincidir con él, pero por la forma en la que se encontró, que esta totalmente embalado con una bolsa negra, las causas del fallecimiento tampoco pudieron determinarse en virtud de que no se observan rastros de violencia en sentido de disparos de arma de fuego o arma blanca", explicó.

"A partir de ahí hemos desplegado toda la estructura a fin de recabar información, cosa que no lo teníamos hasta el hallazgo de este cuerpo y seguimos sin el reporte de la precipitación de la avioneta, este cuerpo apareció y vamos a investigar en que circunstancia ha llegado. No tenemos reporte de que alguna avioneta haya bajado, precipitado o tenido un desperfecto, no se tiene ese tipo de reportes", acotó.