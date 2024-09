Indígenas denuncian que avasallamientos desatan los incendios forestales

Los incendios forestales no dan tregua y el departamento ya lleva tres meses asediado por las llamas que han formado líneas de más de 100 kilómetros. Caciques y comunarios de pueblos indígenas señalan a los avasalladores como causantes de los incendios que dañan los ecosistemas en la Chiquitania y la zona de Guarayos, que son las más afectadas por el fuego.

“Mientras los bomberos están apagando los incendios, hay gente que sigue quemando los bosques . Estamos muy dolidos por la situación que estamos viviendo. Prenden fuego donde sea y no saben controlarlo. Siguen quemando los cordones en los asentamientos”, manifestó el presidente del Comité de Gestión de Áreas Protegidas de Bajo Paraguá, Pastor Soliz.

Denunció que hicieron un recorrido, donde observaron la presencia de campamentos de avasalladores que realizan quemas para consolidar asentamientos en esta área. Incluso se encontró maquinaria pesada con la que realizan los desmontes para luego prender fuego a los árboles derribados. Lamentan que se han asentado en un área boscosa y de vida silvestre no apta para la producción agrícola.

Marcos Tomichá, gran Cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), indicó que la gente combate el fuego, pero considera que los incendios van a continuar si no se pone freno a los avasallamientos. “Lamentablemente siguen las quemazones, continúan quemando los cordones en los lugares de asentamiento. Siguen destrozando nuestros pulmones verdes. Como pueblos originarios nos estamos reuniendo para tomar determinaciones en favor de nuestra área protegida porque, si desmontan, dentro de poco no habrá lluvia y todo será un desierto, y así tiende a desaparecer la fauna y flora. Es gente que viene de otro lado, tal vez no sabe cómo manejar (el monte) y hace desmane”, manifestó al pedir a las autoridades respuesta a sus denuncias.