Indígenas dicen que mercados de carbono son perversos mecanismos de mercantilización de la naturaleza

"Las falsas soluciones a la crisis climática, como los bonos de carbono, los mecanismos de compensación por biodiversidad, los megaproyectos de transición energética, la geoingeniería, la energía nuclear y otros basados en la lógica de la compensación y mercantilización de la naturaleza, son mecanismos de negocios para las grandes corporaciones y estados históricamente responsables de la crisis climática global. Estos proyectos son una nueva forma de despojo (...)", dice una de las conclusiones del Foro Social Panamazónico (FOSPA BOLIVIA 2024), realizado en San Buenaventura y Rurrenabaque, del 10 al 16 de junio.



Asimismo, los pueblos indígenas participantes, además de ONGs y colectivos ambientales, hicieron un llamado para frenar el avance de estos "perversos mecanismos".



"Nos comprometemos a liderar y promover alternativas y soluciones reales, no mercantiles ni tecnocráticas, y a proporcionar mayor información sobre esta problemática", dijeron sobre este tema.



Wilfredo Tsamash, en representación de los indígenas awajún, de Perú, compartió que algo grande que se sufre en el Estado peruano son los bonos de carbono, que se están generando sin la participación de los pueblos indígenas.



"El mundo habla de cambio climático como nuevo modelo, de créditos de carbono para el cuidado del bosque, pero cuánto asiste a la población indígena con los recursos generados, con proyectos, de acuerdo a la evaluación de Verra, para que se pueda trabajar en sostenibilidad económica y crecimiento de los pueblos indígenas", apuntó.



Walter Limache, coordinador general del FOSPA, argumentó que los mercados de carbono son nuevos sistemas disfrazados de todo el proceso desarrollista, que a cambio de la venta de carbono, del mismo modo igual están incidiendo en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que tienen las poblaciones en los territorios.



"Bolivia hoy ha aflojado en ese tema porque antes no lo aceptaba y es uno de los que está promocionando. De hecho, se han hecho viajes afuera, donde han ido ofertando, y hoy en día se está abriendo eso porque claro, el país no tiene plata y esa es una de las vías que pudo identificar el Gobierno para abrir estos mercados de carbono" aludió.