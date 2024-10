Indígenas toman instituciones en San Ignacio de Velasco, en busca de respuestas a sus demandas

Estos comunarios habrían caminado más de diez días entre humo, viento, polvo y piedras, exigiendo el respeto a las tierras ancestrales del Paraguá y la Chiquitania. La marcha arribó a la plaza de San Ignacio de Velasco el 23 de octubre;desde ese día los comunarios están pernoctando en la plaza principal, a pesar de las altas temperaturas y las lloviznas de los últimos días.



"Se han realizado mesas de trabajo con funcionarios municipales pero no tienen el mínimo interés de solucionar el Problema. Se ha pedido la presencia de la Ministra de la Presidencia y del Gobernador en ejercicio para que se ejecuten las demandas de los pueblos del Alto y Bajo Paragua además de la Chiquitania. Sin embargo no hay señales de atención por parte de estás autoridades", aseveró Lordy Suárez, vocero de la marcha.



Para Suárez, las autoridades piensan que "nos van a cansar pero más bien estamos más fortalecidos y que se enteren las autoridades de los tres niveles del Estado no nos vamos a ir con las manos vacías".