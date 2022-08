Indignación en Minero porque una maestra pidió a sus alumnos que lleven semen

“Estamos hablando de adolescentes, de entre 15 y 16 años, que asisten a esa unidad educativa a recibir una formación técnica y pedagógica basada en valores, se supone que esa es la labor sagrada de los maestros y no incitar a la masturbación, a que se extraigan fluidos corporales en sus domicilios para llevarlos al día siguiente para que sean manipulados por sus compañeros”, reclamó Mario A.V.M, uno de los padres que denunció el hecho en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) por el delito de corrupción de menores.

"No me parece que sea la forma más pedagógica de impartir educación sexual, más cuando estamos en un estado de emergencia donde se están propagando enfermedades muy contagiosas y muy peligrosas, manipular este tipo de fluidos corporales de una manera tan irresponsable en un condón, como ella menciona, me parece muy aberrante", añadió el padre de familia.