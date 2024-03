INE descarta nuevo censo en zonas en conflicto: "Los únicos perjudicados son los que protestan"

Tras el Censo de Población y Vivienda realizado el pasado 23 de marzo, grupos de pobladores de las zonas de El Torno, La Guardia y Cabezas, en Santa Cruz, protestan denunciando que fueron censados en municipios erróneos.



El director departamental del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sabino Quisberth, explicó que trabajan con una cartografía proporcionada por el Viceministerio de Autonomías, la cual contiene límites referenciales. "No existe la figura de volver a censar", aseveró Quisberth, aclarando que el tema de códigos no define la pertenencia a un municipio.



En Cabezas, los bloqueos en la ruta que conecta Santa Cruz con Yacuiba ya suman tres días, mientras que en Santa Martha, El Torno, la medida se levantó tras un cuarto intermedio con participación policial.



Quisberth remarcó que las comunidades en conflicto tienen hasta el 15 de abril para entregar documentación de respaldo sobre su pertenencia municipal. "No es competencia del INE definir a qué municipio pertenecen", insistió.



El director del INE instó a las autoridades departamentales y nacionales a trabajar en conjunto para resolver la situación, ya que el INE no tiene la potestad de determinar la pertenencia municipal.



Posible trasfondo político