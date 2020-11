Inédito: No habrá romería y la misa de la Mamita de Cotoca será por Facebook

Escucha esta nota aquí

No habrá romería hacia Cotoca. Este 2020, la Virgen de Cotoca no acogerá a sus fieles como otros años. El motivo radica en que la pandemia por Covid-19 aún afecta a Bolivia y las autoridades decidieron que no haya romería hacia el Santuario y tampoco las tradicionales misas masivas, ni el 7 ni el 14 de diciembre. Es por eso que la misa será transmitida por Facebook.

El padre Juan Carlos Huaygua, párroco del Santuario de Cotoca, confirmó que las procesiones, además de las romerías, no se podrán realizar para evitar aglomeraciones que faciliten el contagio. Por ejemplo, la imagen de la virgen no visitará la catedral de Santa Cruz de la Sierra, como era habitual cada diciembre.

Los feligreses que lleguen hasta Cotoca tendrán que llevar barbijo y respetar el distanciamiento social. Ya en el lugar, ingresarán poco a poco hasta el templo. Al menos 500 efectivos policiales resguardarán la avenida Virgen de Cotoca (desde el cuarto anillo) y también en la misma ciudad del Santuario.