Infectólogo recomienda madurez a la población sobre el uso del barbijo

El infectólogo, Carlos Paz, en una entrevista en EL DEBER Radio, calificó de 'corresponsabilidad ciudadana' a la flexibilización que sugiere la Alcaldía cruceña sobre el uso, no obligatorio, del barbijo en lugares abiertos. "Las autoridades deberían mostrar los números epidemiológicos en los que se basan para dar ese tipo de planteamientos", remarcó el experto.

Roberto Vargas, secretario municipal de Salud, informó el viernes que se alista un decreto municipal para suprimir la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos. Su aprobación será analizada en el Centro de Operaciones y Emergencias Municipales (COEM) este lunes, 9 de mayo.



Sin embargo, para el infectólogo, lo más importante para definir esta medida es conocer la madurez de la población para identificar los espacios en los que sí debería portarla o en cuáles podría prescindir de ella.

"Con la propuesta de las autoridades se daría corresponsabilidad al ciudadano para decidir cuándo o no utilizar el barbijo. Cuando esté en el mercado, en el hospital, cuando haya aglomeración de personas, saber hasta qué punto llega la empatía del ciudadano de portar la mascarilla cuando está resfriado", dijo el médico, mientras reflexionaba sobre la capacidad de las personas en, realmente, identificar situaciones de riesgo para contagiarse del Covid-19.

De acuerdo con el reporte diario del Ministerio de Salud, el departamento de Santa Cruz registró este viernes 10 casos de Covid-19, Cochabamba reportó 28 y La Paz, 17.

Hepatitis, otra infección que preocupa

En la misma entrevista, el infectólogo informó sobre otro cuadro que está llamando la atención de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una afección del hígado, parecida a la hepatitis que ataca principalmente a menores de edad y de la que aún no se conoce grandes detalles.

"Es algo raro, pero no hay un aumento de casos significativo. Sin embargo, no hay que perder de vista a nuestros niños, estar atentos y ante cuadros de fiebre, diarrea, dolor abdominal, lo mejor es acudir al médico para realizar los análisis necesarios", recomendó el especialista a tiempo de remarcar que no existe un medicamento preventivo ni tratamiento específico aún.

Lo que sí resaltó es que hay medidas de precaución para evitar su propagación, entre ellas, el lavado de manos, la desinfección del baño y el uso de la mascarilla.

Es más, el médico subrayó la importancia de aplicación del esquema de vacunación, porque aunque no se ha visto que ello atenúe esta nueva enfermedad, ayuda a que otras 'oportunistas' aparezcan para complicar el cuadro del paciente.

