Informe sicológico desnuda ultraje físico de un docente a una joven

Golpes y casi la lanzan del auto

“Me goleaba, me agarraba del cuello, él es súper alto y defenderme yo no puedo. Lo mucho, lo mínimo que hice es rascuñarle el brazo, nada más, más no puedo porque me agarra del brazo, de las piernas, del cuello y siempre me golpea. Otras veces saca su cinturón y me pega como a niña, ni mi papá ni mi mamá, me pegan así. Me pateaba, me ha fracturado dos costillas, me ha roto la ceja, me hicieron 4 puntos”. También reveló que mi pareja el docente “me ha llevado lejos. Un día antes, de año nuevo me llevó, me quitó el teléfono y ahí empezó, me quiso tirar del auto ahí, empezó a pelar, y le dije, ya llévame a mi casa.