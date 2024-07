Ingenieros alertan sobre puntos críticos en el Cordón y urgencia de defensivos

“La zona entre La Guardia y el inicio del defensivo construido para seguridad de la ciudad tiene varios puntos críticos en los que , al no existir ningún tipo de defensivo, son vulnerables ante algún volumen extraordinario en el caudal del río”, alertó el documento.

“Con esos datos podremos determinar no solo la distancia del río hacia Santa Cruz de la Sierra, sino el área que está afectada, que no tiene un dique o árbol, también la que no ha sido desmontada, pero además, que es importante, la altura del río con respecto a la altura que tiene el lado de la capital cruceña, porque la diferencia con Porongo es que está más alto, es decir que ese municipio es menos propenso a que el agua se vaya para allá”, dijo.