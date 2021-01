Inhabilitan a Gary Áñez como candidato a la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

El candidato a la Alcaldía cruceña por Comunidad Ciudadana, José Gary Áñez, informó que en las últimas horas fue notificado a través de WhatsApp sobre su inhabilitación para las elecciones subnacionales que se celebrarán el próximo 7 de marzo.

¿El motivo? El periodista expuso que, "entre gallos y medianoche", le notificaron que realizó campaña electoral antes del tiempo estipulado por el Órgano Electoral; habría hecho uso de una columna de opinión para buscar votos, en su labor como periodista.

Pero Áñez negó tal situación. Con documentos en mano dijo que renunció a la radio en la que trabajaba el 28 de diciembre de 2020, fecha que cerró la inscripción de candidaturas, según el calendario electoral, antes de dar inicio a la campaña.

"Hace más de un mes no entrevisto a nadie en el tema político no solo porque lo dice la ley, sino también por un tema ético. Me dicen que hice un mal uso de los medios de comunicación y eso es mentira", manifestó.

El documento de notificación, que tiene el sello del Tribunal Electoral Departamental (TED) y fue firmado por sus autoridades, indica que la sala plena del ente cruceño aceptó una demanda interpuesta por Alberto Dorado Estremadoiro para inhabilitar a Áñez y excluirlo de la elección. Además, instan a Comunidad Ciudadana a sustituir al periodista.

Ante esta situación, el candidato a la Alcaldía por el Movimiento Demócrata Social, Roly Aguilera, expresó su solidaridad con Áñez y señaló estar en desacuerdo con la decisión del TED.

"Vetan a Gary mientras hay instituciones que abusan del poder y usan los recursos públicos, inundan la ciudad de vallas, spots en la tv y hacen campaña con recursos de los bolivianos", manifestó Aguilera.



El candidato tiene un plazo de 24 horas para apelar y presentar sus descargos, por lo que Áñez dijo que procederá a mostrar sus respaldos y hacer todo por la vía legal, a tiempo de lamentar la situación. Teme que haya una manipulación política.

Además, criticó que las autoridades electorales no observen a quienes usan bienes del Estado para hacer campaña o a quienes "usan" lo que trae el Gobierno central para sacarse fotos y pedir el voto ciudadano.