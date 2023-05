Inician investigación contra taxista y patrulleros que habrían agredido a un adolescente

“Al llegar al destino el taxista le quiere cobrar Bs 80 para hacer lavar su auto, pero los jóvenes no tenían más que Bs 30 . Entonces los dos bajan, pero mi hijo regresa al auto porque se había olvidado su celular y fue ahí que el taxista lo agarra a golpes porque le vomitó su auto”, explicó en contacto con EL DEBER.

“Aparte de la brutal golpiza que le dan los policías, le prohíben que me llame. Y luego le dijeron que se vaya rápido porque si no lo iban a meter preso”, relató Samuel Justiniano. Agregó que el celular se perdió y no sabe si se lo llevó el taxista o lo retuvieron los patrulleros.