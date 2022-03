Inspeccionan oficinas administrativas de la Uagrm por el caso ‘Becas fantasmas’

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía junto con la Policía anticorrupción llegaron este lunes hasta las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para realizar un registro en las oficinas administrativas y rectorado en el marco de la investigación por la denuncia de supuestas 2.000 becas fantasmas, un hecho que representa un desfalco de Bs 40 millones a la universidad estatal cruceña.

Los agentes policiales se encuentran realizando una revisión minuciosa de documentación y equipos electrónicos en búsqueda de indicios que aporten a la investigación del caso. Primero hicieron la inspección en el área de recursos humano, luego rectorado y posteriormente las oficinas de auditoría interna.

Según información de la oficina del rectorado de la Uagrm, el operativo no fue un allanamiento si no un registro para posteriormente emitir un requerimiento fiscal. Indicaron que el registro se hizo con la autorización del rector Vicente Cuéllar y aclararon que no se secuestraron elementos.

La denuncia fue presentada el mes pasado por el universitario Peter Beckhauser, quien precisó que, entre los principales involucrados estarían funcionarios y dirigentes estudiantiles, pero prefirió no mencionar ningún nombre hasta que avance la investigación.



La investigación va desde el 2012 hasta el 2021, cuando las máximas autoridades de la Uagrm eran Saúl Rosas y Osvaldo Ulloa. Sin embargo, Beckhauser aclaró que hasta ahora ninguno de los dos figura como directo involucrado.