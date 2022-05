Instituciones cruceñas alistan cumbre para exigir información sobre la realización del Censo 2022

Escucha esta nota aquí

Pasaron más de dos meses desde que las instituciones cruceñas conformaron el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo para exigir sin éxito información al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre la realización del proceso censal.

Ante esta situación, Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, institución que preside este comité, informó que en las próximas semanas se llevará a cabo una cumbre con participación de la ciudadanía y las autoridades para establecer lineamientos concretos sobre las acciones que se tomarán para exigir el acceso a la información sobre este proceso.

“Esa tozudez con la que están trabajando (INE) no nos permite tener información. No estamos satisfechos con la información que se tiene. Hay un hermetismo total, algo ocultan y nosotros no vamos a permitir eso”, advirtió Vargas.

Sobre las actividades precensales que anunciaron las autoridades municipales de El Alto y Sucre, manifestó sentirse complacido de que Santa Cruz no sea la única región que exija tener datos confiables y veraces sobre su demografía.

Además, según su análisis, faltan estrategias para socializar la importancia del Censo y sus beneficios en comunidades rurales o municipios alejados de las capitales, por lo que este tema también será abordado en la cumbre, que espera que se realice hasta el próximo fin de semana en Santa Cruz.

El Censo de Población y Vivienda 2022 está programado para realizarse el 16 de noviembre. Sin embargo, el pasado mes se conoció que, en ocho meses el INE solo había avanzado un 17% de la actualización cartográfica.