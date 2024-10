¿Intercambio de rehenes?: Para algunos es un mal precedente, para otros se priorizó el resguardo de secuestrados

Los hechos

Buscar el bien mayor

La intervención de la Defensoría del Pueblo, explicó Quino, se enmarca en “velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos, entonces intercede, ante la Policía porque no hay causa abierta en materia penal”. La liberación de los bloqueadores arrestados se produjo, según la explicación del abogado, en la ausencia de “una figura jurídica procesal concreta (…) al no identificar un delito, no identificar una lesión leve o grave los libera y, de manera posterior, ya no podría iniciar algún proceso penal”.