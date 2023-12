Intercultural justifica las amenazas de Nicolás Ramírez que llamó a las armas, dice que lo hizo al calor del momento y cuestiona a la prensa

“Entiendo que en el calor del momento se ha expresado de esa manera, pero hoy hemos visto claramente que ha sido por la impotencia del hermano, de que no hay justicia y porque toda la culpa se la echen a los interculturales ”, dijo Tejerina sobre las declaraciones del otro dirigente.

"Señores autoridades, que quede bien claro, esto no va a quedar impune. Desde ahora nos declaramos en estado de emergencia. Nosotros no vamos a permitir más que un empresario arremeta contra dirigentes, que masacre compañeros. (Tampoco) vamos a permitir dirigentes vendidos, traidores. Ahora sí vamos a agarrar armas. Y nos vamos a hacer respetar. No hay por qué tener miedo. Si ellos tienen el derecho de usar armas de grueso calibre, atacar, matar a mis hermanos, masacrar a mis compañeros, nosotros también podemos. Estamos preparados".