Interculturales arremeten contra Camacho y aplazan su gestión

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, a través de su brazo departamental, impulsan el mismo discurso que emerge desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) para censurar los primeros 100 días de gestión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, a quien le reclaman una serie de demandas que, según ellos, no han sido atendidas, por lo que le bajan el pulgar en señal de desaprobación.

Si bien existen 201 puntos de vacunación en las provincias y 35 más en la capital cruceña, los interculturales aducen que la actual administración departamental no les está dotando de vacunas, tampoco los están atendiendo con servicios básicos y la construcción y mejoramiento de caminos en sus comunidades.

En conferencia de prensa, el ejecutivo de los Interculturales, Esteban Alavi, lamentó que Camacho no hubiera concluido el informe de su gestión y sostuvo que no se va a permitir ningún chantaje al Gobierno central.

"Estamos organizados y no vamos a permitir otro golpe de Estado. El pueblo los ha elegido para que trabajen por el desarrollo del país y no para que chantajeen al gobierno", manifestó Alave, a tiempo de señalar que Camacho debe gobernar con amor y no con bronca ni odio.

Además, Alave sostuvo que los Interculturales están trabajando en proyectos que impulsen la reactivación económica y arremetió contra quienes los acusan de ser avasalladores y causantes de los incendios forestales.

"Quiero manifestar que, en el tema tierras e incendios nos están echando la culpa cuando los avasalladores son los empresarios mafiosos. En Santa Cruz hay empresarios buenos, pero los logieros perjudican al Gobierno y deforestan la tierra. No hay comunario que desmonte, eso no existe", aseguró.

Además, aprovechó la oportunidad para censurar el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos, que ratificó su postura y auditoría respecto a las fallidas elecciones de octubre de 2019, conclusiones que los Interculturales rechazan.