Interculturales niegan participación en secuestro de Las Londras, se lanzan contra los medios y exigen presencia del Gobierno para levantar bloqueo

Este lunes, los dirigentes departamentales de los interculturales se pronunciaron sobre el secuestro de periodistas, policías y civiles, indicando que no participaron en esas acciones violentas y señalaron que la Fiscalía debería investigar a los grupos armados. Además, exigieron la presencia del Ministerio de Gobierno en San Julián, para poder levantar el bloqueo.

Eduardo Aguirre, secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales, señaló que no tienen miembros de su sector asentados en la propiedad Las Londras, municipio de El Puente, donde se registró el secuestro y ultraje a 17 personas el jueves, por lo que se deslindó responsabilidades.





“Los interculturales no hemos avasallado empresas privadas y pedimos a los empresarios respetar a los sectores sociales (…) Deben investigarse las tierras fiscales y que no dejen entrar a empresarios ni campesinos, porque son áreas protegidos. O, si estamos dando privilegios a los empresarios, ¿por que no a los campesinos?”, detalló.

Aguirre acusó a los medios de comunicación de “no informar a cabalidad” y "generar confusión a la población", pues según él, en los noticieros se sindica a los interculturales como los protagonistas de los asentamientos y el secuestro en las Londras. Además, de que también se los responsabiliza de organizar bloqueos en el departamento, "cuando en realidad son otros sectores sociales, quienes toman estas medidas".

“Lastimosamente esto vino sucediendo desde el bloqueo en Pailón, y echaron el barro a interculturales. Cada quien que toma su medida debe ser claro y mencionar a su institución. (Ese bloqueo) lo hicieron los campesinos y dijeron que fuimos los interculturales”, reclamó a los periodistas.

El dirigente pidió investigar los hechos violentos registrados en las Londras, pero exigió también dar prioridad al bloqueo en San Julián, donde sus miembros están exigiendo al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo que “escuche su versión y atienda sus pedidos”.





Eduardo Pereira, secretario de actas de los interculturales, coincidió con Aguirre al señalar a los medios como los responsables de distorsionar la realidad y aseguró también que sus miembros no están en Las Londras, pero a la vez negó que los periodistas, policías y civiles hayan sido víctimas de secuestro.

“No hubo secuestro para empezar, los compañeros (campesinos) desde su propia voluntad, hicieron un pronunciamiento público negándolo”, señaló. Ante esta declaración, los periodistas le preguntaron ¿Si no fue secuestro, que podría considerarse porque en las filmaciones se observan a hombres armados disparando? Pereira se molestó ante los cuestionamientos y en un tono elevado respondió “fue un susto que le querían dar, eso dijeron los hermanos campesinos”.

Asimismo, el secretario de actas dijo que el Gobierno no solo debe investigar los hechos registrados en Las Londras, sino también “la quema de ánforas y los heridos de bala en Yapacaní” durante los conflictos sociales de 2020.









