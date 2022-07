Interculturales y Csutcb se reunirán este miércoles en el INRA en busca de solución al conflicto

"Entonces, al ver eso, la Csutcb, de las mil y tantas (autorizaciones) que tienen como organización, nosotros solo tenemos 30 o 40. Eso venimos hablando con las autoridades departamentales y nacional esdel INRA. Ministro , ¿de qué forma equitativa de distribución estamos hablando, que está enmarcada en la Ley 3545?, no se ve ", cuestionó.

Morales además criticó que todo mundo se haga llamar originario, apellidando Mamani, etc. , apellidos del occidente del país. "Dicen ser originarios o que viven hace años. Que muestren documentación, porque la preferencia es para los originarios, eso es lo que defendemos", dijo, sobre la afirmación de que los habitantes de Pailitas viven hace más de 15 años cerca de Las Londras.

Sobre las denuncias de que Paulino Camacho Vedia y Sixto Canaza , implicados en la agresión a periodistas en Las Londras, estuvieron presentes en las reuniones entre Csutcb e Interculturales, Morales aseguró que él estuvo y que no vio a ninguno de ellos. "Si tienen pruebas que muestren, estuve personalmente ahí, lo que sucedió es que recibimos agresiones de la Csutcb, privándonos de nuestra libertad . Les dije que se retiren, que no queríamos conflictos, y que arreglemos por la vía legal", afirmó.

Morales recordó que la gente de la Csutcb tiene avasallada la propiedad El Encanto, en Guarayos, del ex dirigente departamental de los Interculturales, pero dijo que esta situación es a escala nacional. "Ellos manejan una lógica de que si no somos de la Csutcb no nos dejarán vivir en paz, ya lo hemos vivido en la Chiquitania, lo estamos viviendo en Guarayos, en Concepción, a nivel departamental, también en Cochabamba, Sucre, Potosí, La Paz, Pando", dijo.