Internada en una clínica, Valeria denuncia amenazas y presión de exfuncionarios de la Alcaldía para retirar demanda por 800 ítems fantasmas

Valeria Rodríguez denunció públicamente este miércoles que su vida y la de sus hijos están en peligro, debido a las amenazas y presión que viene recibiendo de exfuncionarios de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra de la pasada gestión, para que retire la demanda contra su expareja, Antonio Parada Vaca, por la creación de 800 ítems fantasmas.

La mujer comentó que por estas amenazas se desmayó y fue internada en una clínica, donde se recuperó luego de cuatro horas. “Estoy como estoy, temo por mi vida, ayer tuve parálisis de la mitad de mi rostro y de mis dos piernas, también pérdida de memoria. Por eso estoy internada”, agregó la funcionaria de la Gobernación cruceña en un video difundido en las redes sociales del concejal Federico Morón, de Comunidad Autonómica.

Según Rodríguez esta presión que sufre viene de parte de la exalcaldesa Angélica Sosa y sus allegados más cercanos de la anterior gestión municipal, que "la quieren callar para evitar que se llegue a la verdad material de la denuncia de los 800 ítems fantasmas", por los cuales cobraba sueldo su expareja.

“Las amenazas la están haciendo las altas esferas de Angélica Sosa, incluyéndola e ella. Corren peligro mi vida, la de mis hijos, de mis padres y mis hermanos (…) El grupo cerrado de Angélica Sosa hacía este tipo de cosas (crear ítems falsos) y yo fui la única persona que lo saqué a flote cuando me enteré. Nunca fui parte de eso, yo no estaba al tanto y como lo encontré, ahora me amenazan de muerte “agregó.

La mujer explicó que a mediados del año encontró en el tumbado de su techo, cuando este se deterioró, un cuaderno con varios documentos que mostraban 800 contratos que fueron creados por su exesposo Antonio Parada, el exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía, para cobrar los sueldos y beneficiarse de manera ilícita junto a otros exfuncionarios municipales

Además, dijo que la Fiscalía “le ha dado la espalda”, pues no ha avanzado con las investigaciones por el caso, además de que no le ha brindado la garantía que necesita para proteger su vida y la de su familia, ante las constantes amenazas de muerte que viene sufriendo.

A esto se le suma que desde la Gobernación intentaron hacerle firmar una carta de renuncia, luego de que se hizo pública el caso de los ítems fantasmas. "No me despidieron, me pidieron que renuncie", declaró la mujer.

Sin embargo, desde la dirección de Recursos Humanos de la Gobernación cruceña negaron que hayan intentado despedir o presionarla para que Rodríguez renuncie. Además, añadieron que ella continúa siendo una funcionaria y desempeñando sus funciones de manera regular.

Concejal pide conformar comisión

Ante las denuncias de la creación de 800 ítems fantasmas en la anterior gestión municipal, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, propuso este miércoles en la sesión del Concejo que se cree una comisión especial de investigación que involucre de manera directa a la Alcaldía, para recuperar los recursos económicos y sancionar a los culpables.

“Se estima un gasto anual entre 35 a 40 millones de bolivianos, si lo sumamos, es un valor similar al BRT o al traslado de uno de los grandes mercados y es nuestra obligación investigar y tratar de recuperar esa plata para nuestra ciudad. Quiero proponer la creación de una comisión especial que investigue este hecho y tenga las facultades de solicitar información al ejecutivo”, aseveró.

Saavedra lamentó que esos recursos hayan ido a manos de funcionarios corruptos en vez de destinarse a pavimento, módulos educativos, hospitales o remedios. “Los responsables que hicieron la picardía deben responder por sus actos, no es justo que unos cuantos sinvergüenzas se lleven esa plata a costa de nuestros impuestos”, acotó.





