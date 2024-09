Intervienen el juzgado que liberó al socio de Marset

El Consejo de la Magistratura, a través de la unidad de Control y Fiscalización, intervino ayer el juzgado anticorrupción del juez Primo Flores, quien había liberado a “El Colla”, Erlan Ivar García López, quien fue socio del narcotraficante Sebastián Marset, prófugo de la justicia de Bolivia, Paraguay y de su natal Uruguay.



Esta acción se ejecutó a raíz del enfrentamiento armado que tuvo lugar el domingo en La Enconada y que fue protagonizado por dos bandos de personas vinculadas con el tráfico de cocaína. A raíz de este hecho violento, “El Colla” fue herido de gravedad y murió uno de sus acompañantes. Esta evidencia llevó a los ivestigadores a averiguar las razones por las que se liberó al exsocio de Marset.



Durante la intervención se retiró todas las actuaciones elaboradas por la Fiscalía y la Fuerza especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), consistente en un expediente de más de 80 cuerpos.



El director nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, José Linares, anticipó “un análisis profundo” de todos los obrados de este caso.



La autoridad aseguró que “El Colla”, al momento de la balacera, ya no gozaba de la medida cautelar de arresto domiciliario porque, mediante la Resolución 58/2024, del 30 de julio, el juez Primo Flores modificó la medida y permitió que asuma su defensa en libertad, a merced de una fianza de Bs 5.000, así como el arraigo.



Linares informó que dentro de 15 días se emitirá un fallo y descartó aplicar medidas contra el juez Flores. Al respecto, también existen observaciones del Ministerio de Gobierno por un presunto favorecimiento a procesados vinculados con el caso de Marset.



De este modo, la autoridad manifestó que mientras dure el proceso y análisis del expediente, el juez Primo Flores seguirá ejerciendo sus funciones



El juez señalado en esta acción evitó declaraciones a los periodistas respecto a esta acción legal.



“El Colla” enfrenta procesos por legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas y por tenencia y porte de armas de fuego. La última causa se activó tras la balacera en La Enconada.



De hecho, en la zona donde se produjo el tiroteo, el socio de Marset tenía un hangar que le fue incautado junto a nueve avionetas que estaban adaptadas para el transporte de droga, además de cuatro vehículos y otros objetos.



El narcotraficante uruguayo movilizó unos $us 500 millones entre 2019 y 2021 a través de un puente aéreo de la droga entre Bolivia y Paraguay, según datos de la pesquisa internacional Ultranza PY en la que apoyó la Europol.



A través de un breve contacto con EL DEBER, Santiago Moratorio, abogado de Marset, dijo que su cliente, al conocer la consulta de este medio, respondió que no tiene nada que ver en lo acontecido y que tampoco le interesa.



“No tiene absolutamente nada que ver; no le interesa nada y mi cliente está totalmente por fuera de esto (balacera)”, respondió Moratorio, luego de trasmitirle la consulta a su defendido.



Tomando en cuenta varios indicios de este caso, el Ministerio Público imputó a “El Colla”, quien se encuentra recuperándose del estado crítico en una clínica de la ciudad. Eso sí, por esto, los plazos procesales están en suspenso.