Investigan a dos policías por robo agravado luego de ser grabados sometiendo a una persona

El director de la Felcc aseguró que no tolerarán actos irregulares dentro de la institución verde olivo, las mismas que serán denunciadas para que sean procesados los involucrados. "Son oficiales de la policía, no son jefes de unidades, trabajaban en la División Económico Financiero en Delitos Patrimoniales, y si el procedimiento fuese correcto, ellos estarían siendo asignados al caso, pero el procedimiento no ha sido correcto por eso se ha abierto un caso de oficio y los investiga por robo agravado", sostuvo.