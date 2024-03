Investigan a un sujeto por manosear a una pasajera en un micro de Santa Cruz

El sujeto, en ese instante, niega haberla manoseado. "Yo no te estoy tocando, loca" , le respondió ante la mirada de muchos pasajeros para luego subirse a otro micro y sentarse en el asiento del fondo.

El hecho levantó reacciones en los pasajeros que fueron testigos. La mujer víctima, que también subió al otro micro, se arma de coraje, e increpa al sujeto: "Por qué usted me toca, atrevido"; sin embargo, el agresor a gritos le responde: "Yo no te he tocado, ya quisieras que yo te toque".