Investigan a una pareja luego de rescatar a una adolescente de un alojamiento

Desde el pasado viernes la familia de la adolescente no sabía de su paradero, creyeron que se encontraba trabajando. La mamá, preocupada porque la noche del viernes su hija no regresó a su domicilio , emprendió su búsqueda al día siguiente, denunció el hecho en la Policía y mientras aguardaba respuestas , preguntó a las amigas de la muchacha si sabían algo, hasta que una de ellas le indicó que la habían visto día antes saliendo con un hombre adulto.

"Una de sus amigas me contó que mi hija estaba con un tal Moisés, pido que me lleven a la casa del muchacho, me mandan una ubicación y la foto de un alojamiento. Voy y averiguo, luego llamo a los policías para que me ayuden a ubicarla. A través de las cámaras, verificamos que un hombre que estaba con su pareja embarazada, paga el cuarto de mi hija, mi hija estaba haciendo pieza", contó la mujer.