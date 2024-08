Investigan manipulación del sistema de la Alcaldía para favorecer a deudores

El Ministerio Público abrió una investigación por supuesta manipulación al sistema de Registro Único de Administración Tributaria para favorecer con el pago de deudas a contribuyentes del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo a la denuncia, desde la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) se operaba a través de dos usuarios que manipulaban el sistema.



La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por concejales de Comunidad Autonómica, que adjuntaron documentos de nueve casos con deudas tributarias modificadas o eliminadas.



En los documentos presentados identifican a los usuarios JMALDONADODO2.SCZ y CORTIZ.SCZ con facultades para modificar las deudas en el sistema informático. “Si un contribuyente adeudaba seis gestiones de impuestos, el usuario modificaba la deuda y reducía el monto”, dice parte de la denuncia. Estos usuarios fueron identificados como Jorge A.M.H y Carmen A.O.H., y según el concejal Marcelo Vidaurre, uno de ellos continúa trabajando en el Gobierno Municipal.



En uno de los casos, se observa que un inmueble con una deuda tributaria de Bs 7.746 terminó pagando Bs 920 y en otro, de Bs 9.870 pagó Bs 1.630. En los otros, de Bs 5.814 a 520, de Bs 21.600 a 2.916, de 67.992 a cero, de Bs 14.990 a 2.698, de Bs 2.243 a 592, de Bs 5.548 a 1.555 y de Bs 3.924 a 1.126.



En la denuncia se pide que se investigue al secretario de SAT, Mario Centellas, y se solicita citar en calidad de testigo a un funcionario de Catastro, al director de Plataforma y al jefe de Sistemas de la Alcaldía.



Vidaurre señala que se han presentado indicios suficientes para que el Ministerio Público dé curso a la investigación y se haga una auditoría técnica al sistema informático. “Son nueve casos, donde se logra reducir la mora impositiva, manipulando el sistema informático. En la documentación que hemos entregado se puede ver imágenes del pantalleo donde se ve qué usuario entra y cómo se modifica la deuda”, precisó.



El concejal dijo que los hechos se vienen investigando desde el 2021 y la información se hizo conocer a SAT y a la Dirección de Transparencia, pero no se hizo nada. “Ahora que tenemos más indicios y se sabe cuál es el modus operandi, lo hemos pasado Fiscalía”, señaló.



El fiscal departamental, Róger Mariaca, confirmó que se abrió una investigación dentro del Gobierno Municipal. “Se ha considerado que hay ciertos indicios que hacen (presumir) y que se pueden investigar”, señaló Mariaca.



Al respecto, el secretario de SAT rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene cuenta de acceso al sistema del pago de impuestos para hacer modificaciones o cambios de datos técnicos en el sistema de inmuebles, vehículos o actividades económicas, según lo certifica una nota enviada por el Registro Único para la Administración Tributaria Nacional (RUAT), que da el soporte tecnológico para el cobro de tributos. “No tengo registro ni usuario, yo no puedo ingresar al sistema, ni cambiar nada. Yo no tengo nada que ver. Él (Viduarre) ha hecho la denuncia y lo correcto es que siga la justicia e investiguen a las personas”, remarcó Centellas.