Invitan a una joven a un baby shower y su 'amigo' la abusa sexualmente

"Mi amigo me dijo que estaban compartiendo en su casa por un baby shower de su hermana, entramos y estuvimos como una hora compartiendo y me dio sueño, me indicó que podía dormir en su cama, pero yo me eché en el sofá. Me dormí y cuando recordé él estaba encima mío y me empezó a pegar porque no quería estar con él", recuerda la mujer.