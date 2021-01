Jaime Soliz demandará a Sosa por audio donde reclama a funcionarios por no hacer campaña

Escucha esta nota aquí

El actual candidato a concejal por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Jaime Soliz adelantó a EL DEBER que este miércoles presentará una demanda penal y otra electoral en contra de la alcaldesa interina y candidata a la Alcaldía cruceña, Angélica Sosa, por el audio donde la autoridad reclama a supuestos funcionarios públicos por no hacer campaña electoral.

Soliz explicó que la demanda penal será por uso indebido de influencias, beneficio a razón de cargo y uso de bienes públicos con fines particulares.​

"Lo del audio no es para un simple meme. Ella no puede obligar a ningún funcionario que tiene que cumplir con sus actividades de lo que implica la Ley 2027 de los servidores públicos a hacer campaña electoral. Ella no puede mandar datos de encuestas con su función de alcaldesa o las funciones de los servidores públicos. Es por demás de evidente que los funcionarios públicos son obligados por la señora Sosa a hacer actividades proselitista", expresó el candidato.



Por otro lado, Soliz dijo que presentará una nueva causal de inhabilitación por infracción de delitos electorales por la causal sobreviniente de delitos electorales y por la utilización de los bienes públicos ante el Tribunal Electoral Departamental (TED).



"También tenemos el tema de las camionetas que están con pinturas de la agrupación Santa Cruz Para Todos. Estamos trabajando sobre esa denuncia", dijo Soliz.



El exfiscal explicó que el órgano electoral tiene hasta un día antes de las elecciones para inhabilitarla, especialmente por causales sobrevinientes. "Ella está cometiendo sucesivos actos delictivos electorales. En lo penal, la pena es de dos a ocho años de privación de libertad y en el electoral es la inhabilitación", explicó Soliz.

En caso que el TED de Santa Cruz no proceda, el jurista dijo que harán llegar la demanda al Tribunal Supremo Electoral.



Demócratas rechaza abusos

Por otra parte, el candidato a la comuna por Demócratas, Roly Aguilera, manifestó estar en contra de cualquier abuso, pues los trabajadores merecen un trato digno.



“Toda la vida trabajé en equipo, eso es lo primero, cuidar a todos nuestros compañeros de trabajo”, dijo el postulante al asegurar que en su caso, en el tema laboral, todos los logros conseguidos fueron gracias a los funcionarios.



El audio

Hasta el momento, Sosa no se ha querido pronunciar sobre el audio. En un breve encuentro con la prensa, señaló que no lo hará en horario de trabajo como autoridad municipal.

Por otra parte, la candidata a concejal, Gabriela Ichaso en contacto con el programa Influyentes de EL DEBER se excusó de pronunciarse sobre el tema del audio.

