"Jamás me han amenazado, sigo esperando resultados de las investigaciones sobre la desaparición de mi hija", dice mamá de Yojandra

Por: Juan Pablo Cahuana Loayza

Ruth Mary Égüez, la mamá de Yojandra Salvatierra Égüez, una joven que a sus 17 años desapareció a finales de noviembre de 2015, asegura que a pesar de los siete años que lleva desaparecida su hija, se mantiene a la espera de los resultados de las investigaciones policiales, para saber qué pasó con su hija y en el mejor de los casos volver a reencontrarse con ella.

En entrevista con EL DEBER, Ruth descartó que haya recibido alguna amenaza que la haya obligado a migrar a otro país. Al contrario, indica que siempre estuvo en San Matías, colaborando y exigiendo a la Policía resultados de la investigación.

"A mi jamás me han amenazado, yo sigo en la espera de resultados de las investigaciones porque la verdad no sé que habrá pasado con ella", dijo la mamá de la desaparecida.

Los siete largos años sin noticias de su hija llevó incluso a que el papá de la joven fallezca de la angustia, empero, mantiene firme a la mamá, quien ha agotado sus recursos viajando en busca de su hija.

Ruth Mery Égüez lamenta que personas den información errada a los medios sobre la desaparición de su hija, indicando que el supuesto motivo de la desaparición de Yojandra es por razones del narcotráfico.



"Yo nunca he recibido amenazas. Eso me preocupa porque yo no se de dónde sacan que me han amenazado, que me he ido a Europa. A mí jamás me han amenazado", reitera la mujer.

Asegura que si estuviera amenazado o alguna persona la haya tenido en la mira, ella hubiera denunciado la situación. "En ningún momento yo he salido fuera del país, he estado siempre en mi casa, en San Matías, esperando resultados de la investigación de la Policía, como quedamos. Ellos se comprometieron a ayudarme en las investigaciones pero hasta hoy, ya van 7 años de la desaparición de mi hija y no sé completamente nada", lamenta.

Las únicas respuestas que ha recibido de los investigadores es que tenga paciencia, que están indagando y que en cualquier momento podrían tener noticias.