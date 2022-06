“Jamás pensé llegar hasta aquí”: Monseñor René Leigue se prepara para asumir como nuevo arzobispo de Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Con sentimientos encontrados de alegría por servir a la Arquidiócesis de Santa Cruz y nerviosismo por la gran responsabilidad que asumirá, así se prepara monseñor René Leigue Cesari para asumir este jueves 23 de junio como nuevo Arzobispo Metropolitano de Santa Cruz de la Sierra, tras su designación por el papa Francisco.

En una entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, Leigue confesó que todavía se encuentra asimilando este nuevo desafío en su carrera como religioso; sin embargo, confía en que hará un buen trabajo y está listo para servir.

“Jamás pensé llegar hasta aquí, yo me preparé para ser sacerdote y trabajar en una parroquia en el campo porque me sentía más identificado ahí, jamás se me pasó por la mente ser obispo y ahora que viene este nombramiento de arzobispo estoy mucho más sorprendido todavía, pero me pongo en las manos del Señor y si él me llama a este servicio entonces confío en que él me va a ayudar a asumir esta responsabilidad”, expresó.

La Iglesia tiene preparada una celebración especial en la Basílica Menor de San Lorenzo (Catedral), con presencia del Nuncio Apostólico en Bolivia, monseñor Ángelo Accattino, además de los obispos de todo el país.

La misa se iniciará a las 19:00 y será presidida por el arzobispo-administrador de la Arquidiócesis de Santa Cruz, Sergio Gualberti, quien entregará el báculo a Leigue y dará lectura al nombramiento que viene desde Roma.

“Es una gran responsabilidad porque el cardenal Julio Terrazas ha marcado el camino de la Arquidiócesis y monseñor Gualberti también ha marcado su presencia y ha hecho muchas cosas. A ambos los tengo de ejemplo y testimonio de vida, trataré de hacer lo que yo pueda a mi manera, siempre teniéndolos como referentes”, señaló Leigue.

Por último, invitó a todos los feligreses a acompañarlo el jueves en la Catedral. “Todas las personas que vengan serán bienvenidas, en la plaza (24 de Septiembre) también habrán sillas y pantallas, la ceremonia también será transmitida por redes sociales porque todos están invitados”, añadió.

