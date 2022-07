Jean François Zygel: “Improvisar es situar la propia vida en un flujo continuo creativo”

En mi clase de improvisación del Conservatorio de París siempre andamos ocupados porque para improvisar no solo se necesita práctica instrumental, sino también nociones de armonía, estilo, forma, contrapunto... Los cinco años de estudio de esta clase nos permiten hacer un recorrido completo por todas las prácticas vinculadas a la improvisación: solo, improvisación colectiva, cine-concierto, trabajo con la danza, el teatro, el vídeo... Más allá de cualquier virtuosidad instrumental, podemos considerarla en cierto modo como una clase de “composición no escrita”.

Verá, todos los días, ¡me digo que es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de grabar las improvisaciones de Bach, Mozart, Beethoven o Liszt. Afortunadamente, la grabación nos permite hoy escuchar a todos los grandes músicos de jazz, por ejemplo, si no hubieran grabado discos, hoy no podríamos escuchar a Art Tatum, Thelonious Monk, Bill Evans o Miles Davis. Sabe que, cuando alguien compra un álbum, no importa realmente si es música escrita o música improvisada, o inclusive una mezcla de las dos... Lo que quiere es escuchar buena música, ¡eso es todo!