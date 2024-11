Jefes policiales de unidades de Santa Cruz se van a La Paz

En cumplimiento a la nueva orden general de destinos de la Policía, varios jefes de importantes unidades operativas de Santa cruz, fueron designados a direcciones nacionales y ya viajaron a La Paz para asumir funciones. Tras el nombramiento el 15 de octubre pasado del nuevo comandante de la Policía de Santa Cruz, el coronel Rolando Raúl Rojas Daza, que asumió en lugar del coronel Erik Holguín, se dieron los cambios de los siguientes altos jefes. El coronel Roddy Gonzales Gómez , que se desempeñaba como comandante de la Policía en Puerto Suárez, fue designado como director nacional de Gestión Estratégica en La Paz. Asimismo, el coronel Víctor Sanabria Vaca, que ejercía de director departamental de la unidad de Tránsito, fue nombrado director nacional de Fiscalización y Recaudaciones. El coronel Roberto Pórcel, que ejercía la Dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) fue nombrado como director de derechos humanos en La Paz. De la misma manera el coronel Óscar Fernando Moreno, que era el jefe de la Policía de Frontera en Santa Cruz, fue designado como titular de la Dirección General de Investigación Policial Interna, (Digipi). En la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), asumió el coronel Miguel Saldaña, en lugar de Roberto Pórcel. En Tránsito asumió el coronel Edson Rojas supliendo a Víctor Sanabria. En Puerto Suárez y en la Policía de frontera aún no fueron designados los titulares y las autoridades del Comando Departamental hacen una valoración para considerar y concretar las nuevas designaciones. Por decisión del nuevo comandante en Santa Cruz, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, principal unidad de investigaciones de Santa Cruz, el coronel Gustavo Astilla, continúa en el cargo. De la misma manera los jefes de las distintas unidades de los módulos policiales de nuestra capital siguen desempeñando sus funciones, hasta las nuevas disposiciones. Los cuatro coroneles cruceños ya viajaron a La Paz tras ser notificados por el Comando General de la Policía y recibieron sus oficinas.

Coronel ultrajado y de rehén

Uno de los coroneles de Santa Cruz, designado a cumplir nuevas funciones en La Paz, fue tomado de rehén y agredido por encapuchados que mantuvieron casi dos semanas un bloqueo en la localidad de Mairana, a 135 kilómetros de nuestra capital.



Se trata del coronel Oscar Moreno que, en sus funciones como jefe de la Policía de frontera, se trasladó hasta Mairana con un contingente. Inicialmente procedieron al desbloqueo, pero una turba de bloqueadores afines al expresidente Evo Morales, atacó con palos, piedras y dinamitas hasta reducir a los efectivos policiales.



Los uniformados no solo que retrocedieron ante la arremetida de cientos de encapuchados a dinamitazos, sino que se vieron obligados a refugiarse en una casa junto a periodistas.



En esa acción al menos 14 policías, entre ellos el coronel Óscar Moreno, quedaron de rehenes junto a tres periodistas.



Se conoció que permanecieron casi ocho horas retenidos y durante ese tiempo fueron agredidos. Sin embargo, el coronel Moreno en un informe aseguró que los bloqueadores no tuvieron compasión. Incluso señaló que trataron de amarrarlo de los pies con lazos y sogas para inmovilizarlo. De acuerdo con informes de la Policía, los bloqueadores encapuchados tenían la intención de no solo amarrar de pies y manos al jefe policial, sino de colocarle una cuerda al cuello.



Tras la arremetida de los bloqueadores 27 policías resultaron heridos entre ellos el coronel Moreno, además de tres periodistas.



Los heridos fueron internados en la caja Nacional de Salud de Santa Cruz. La Policía se replegó pues los bloqueadores tomaron las instalaciones policiales en Mairana. El lunes pasado la Policía en una acción conjunta con militares capturó a 18 personas, tomó el control y dejó expedita la ruta. Los detenidos fueron llevados a La Paz y las autoridades judiciales ordenaron detención en la cárcel de San Pedro.