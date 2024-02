Jessica Echeverría renuncia a la Dirección de Género de la Alcaldía

En la carta dijo que no pudo hacer gestión para las mujeres y los niños, y que es más útil desde el ejercicio libre. Además, c ree que puso todo de su voluntad para seguir adelante, pero que "hay algunos funcionarios que obstaculizan la atención porque no quieren trabajar y se escudan en sus avales. También me ha tocado lidiar con algunos jueces que creen que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es un apéndice de sus juzgados".

Dijo que en su despacho encontró documentos que, desde octubre del año pasado no eran firmados por la anterior gestión y que se les dio celeridad. "Hay personas que no te dejan hacer gestión y le mienten al alcalde, como sucedió con el hogar Santa Cruz y otros casos referente a niños. Se pudo evitar esos hechos con un personal adecuado. Teníamos emergencias, llamaban del hospital de la Pampa de la Isla y no iban. Vuelvo con más fuerza que nunca para denunciar corrupción judicial. Donde no te dejan hacer gestión, no podés quedarte de florero, yo soy penalista y activista, no un adorno", expresó