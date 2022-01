Jhonny afirma que no va a socapar la corrupción y se declara víctima de los ítems fantasmas

Escucha esta nota aquí

El alcalde Jhonny Fernández acudió a la unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para declarar como testigo por el caso ítems fantasmas, pero no logró dar su testimonio debido a la carga procesal de los tres fiscales de la comisión, que no pudieron atenderlo. Su declaración será reprogramada para los próximos días, pero aún se desconoce la fecha exacta.

“Como víctima y testigo he venido ahora a hacerme presente y poder ampliar (mi declaración) con datos importantes que necesitan para continuar con el proceso de investigación. Como alcalde he solicitado declarar, pero por la carga laboral (de los fiscales) es que no he podido hacerlo”, explicó Fernández.

Al salir de la Fiscalía, la autoridad edil habló con los medios de prensa y reiteró que no tuvo participación en los casos ítems fantasmas. Además, señaló que no tolerará ningún hecho de corrupción dentro de su gestión como alcalde.

“Este alcalde no va socapar la corrupción, este alcalde también es víctima. No vamos a permitir que hayan hechos de corrupción, todo lo demás son especulaciones políticas. Cualquier hecho irregular voy a denunciarlo formalmente, yo soy muy respetuoso de la gente y debo manejar con ética estos casos, donde se han robado plata de Santa Cruz”, añadió.





Sobre la supuesta venta de ítems en la Alcaldía, tema que denunció el abogado de Angélica Sosa, Joadel Bravo, el alcalde prefirió restar importancia y aseguró que quieren “desviar” la atención de la investigación por los 800 ítems fantasmas. Asimismo, pidió a la Fiscalía investigar, en caso de que existirán indicios suficientes sobre estar acusaciones.

La comisión de fiscales -compuesta por Yolanda Aguilera, Marcela Terceros y Javier Cordero- determinará la nueva fecha para que el alcalde se vuelva a presentar en la unidad Anticorrupción para declarar como testigo.

Por este caso, ya están detenidos preventivamente en Palmasola la exalcaldesa interina Angélica Sosa, el exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño, y el exfuncionario municipal Julio César Herbas.

