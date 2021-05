Jhonny asume y aprueba bono escolar, vacunas y reorganiza secretarías

Escucha esta nota aquí

Max Jhonny Fernández Saucedo juró ayer como alcalde del municipio de la capital cruceña y esa misma jornada emitió cuatro decretos municipales. El primero, el pago del bono escolar de Bs 350, una de sus principales ofertas de su campaña electoral. Además, dijo que la prioridad será masificar la vacunación y acabar con la burocracia, modernizando la atención en línea.

Su primera actividad oficial arrancará hoy con un recorrido por los hospitales municipales para hacer una evaluación general de las condiciones en las que se encuentran. Ayer observó que la ciudad tiene dos millones de habitantes y la Alcaldía solo cuenta con 13 ambulancias, de las cuales seis funcionan.

El juramento

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (TED), Edil Robles Lijerón, fue el encargado de tomar el juramento y posesionar al nuevo alcalde, así como a los concejales titulares y suplentes.

Tras tomar juramento, Jhonny brindó su primer discurso como autoridad, en el que recordó el legado de su padre Max y destacó que esta es su tercera gestión como alcalde del municipio cruceño.

En el salón Édgar Rosales del Palacio de Justicia, también estuvo presente el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, junto con su directiva. Mientras que en las afueras hubo una multitudinaria concentración de comerciantes.

“Les digo que trabajaremos de la mano. Hemos convivido en las ollas comunes. Solo como alcalde y con los concejales no lo vamos a lograr, creo que tenemos que mirar hacia adelante, esa conducta democrática tiene que ser constante”, dijo frente a Camacho con quien luego estrechó un caluroso abrazo.

En su intervención, Jhonny confirmó el pago del bono escolar como una de sus primeras medidas. “Hoy nuestros niños no pueden ir a las aulas, solo el 60% tiene acceso a internet, hoy los padres no saben qué hacer porque le tienen que dar de comer a los niños y aunque algunos decían que solo era una propuesta electoral que no se iba hacer, la primera medida será pagar el bono de Bs 350 para los niños, es un derecho”, remarcó a tiempo de adelantar que gestionará con el Gobierno nacional la entrega de computadoras para los maestros.

En su discurso Fernández tuvo presente que asume en medio de un repunte de casos de coronavirus y ante ello indicó que tendrá tres acciones principales: pruebas masivas que se extenderán a más establecimientos de salud, medicamento gratuito y vacunación, esta última en coordinación con otros niveles del Estado.

Se volvió a dirigir a Camacho: “Señor gobernador unamos esfuerzos, vamos a salvar vidas”, dijo.

Aunque luego no descartó gestionar directamente la compra de vacunas para el municipio. Horas más tarde, anunció públicamente, que gestionó la donación de 1 millón de vacunas desde Florida, Estados Unidos.

Aseguró que esta gestión ya es de conocimiento del Ministerio de Salud a quienes aseguró que “si no hay dinero para el transporte de las mismas, él se compromete a hacerlas traer”.

Tras su caminata hacia la plaza principal habló desde el balcón del edificio central de la Alcaldía a una multitud que lo esperó con bandas y pancartas.

Entre los presentes, en su mayoría comerciantes, ratificó el pago del bono escolar. Además asumió más compromisos, uno de estos el funcionamiento de una línea gratuita para que los vecinos denuncien el mal estado de alguna obra.

Hizo una promesa dirigida directamente a los comerciantes, quienes en los últimos meses volvieron a ocupar las calles, tras tres años del funcionamiento de nuevos mercados. “Hay 40 espacios municipales para los que están por un lado y por el otro, 40 espacios donde queremos construir mercados para que nos modernicemos. En cuatro puntos de la ciudad tendremos ferias itinerantes, donde tendrán refugios, baños”, gritó mientras era interrumpido por gritos y aplausos de los presentes.

En su discurso también confirmó que realizará una auditoría a la gestión saliente. “Tienen que rendir cuentas al municipio”, sentenció a tiempo detallar que los auditores revisarán los documentos de diez reparticiones municipales.

Fernández volvió a criticar las obras, como los Buses de Transporte Rápido (BRT) y el edificio municipal, más conocido como La Quinta, una construcción que demoró más de seis años.

Gabinete municipal

El primer día de su gestión también posesionó a parte de su gabinete. Para esto reorganizó la estructura municipal de la gestión saliente. Dejó 12 secretarías. Hay dos nuevas: Desarrollo Económico y Empleos, que tiene como titular a Richard Gonzales Peredo, quien es de profesión abogado. Mientras que a Planificación se agregó Innovación y Tecnología, y a cargo de esta fue posesionada María Daza Justiniano.

En la secretaría municipal de Salud, una de las primordiales en tiempos de pandemia, asumió Roberto Vargas Ortiz, quien antes ocupó el cargo de director nacional de Epidemiología y por años dirigió el programa departamental de Chagas.

En Administración y Finanzas fue posesionado Mario Centellas, quien fue asesor de Jhonny en su época de concejal.

En Desarrollo Humano asumió Rashid Guardia; en Fortalecimiento Institucional y Autonomías está José Luis Santistevan, y en Obras Públicas, Sergio Luna Camacho.

En Cultura y Turismo asumió Sarah Mansilla.

Aún está pendiente la designación de los titulares de cuatro secretarías: Seguridad Ciudadana y Abastecimiento; Equipamiento Social, Administración Tributaria y Movilidad Urbana.