Jhonny confirma que se lanzó la licitación para el retiro de los cordones del BRT

El alcalde Jhonny Fernández c onfirmó que este lunes, 11 de septiembre, se lanzó la licitación en la página del Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) para el retiro de los cordones del proyecto Sistema de Transporte Público (BRT), implementado en la gestión de la ex alcaldesa Angélica Sosa.

En cuanto a la congestión vehícular y quejas de las vecinos por la demora en los trabajos de pavimentación en un tramo del tercer anillo (que incluye las avenidas Cristo Redentor, Beni y Alemana), Fernández explicó que la empresa constructora está trabajando en turnos nocturnos para agilizar los trabajos. “Está casi concluido el 80 por ciento de la obra. Se la tiene que entregar en diciembre, pero -según los empresarios- me dicen hasta fines de octubre, primera semana de noviembre, pueden entregarla si el tiempo ayuda”, dijo la autoridad.

Otro dato importante que destacó es que el 80 por ciento de los recursos están destinados a obras. Sobre los concejales opositores, lamentó que algunos solo saben hacer Tik Tok y no se dedican a trabajar.

“Es un tema que hay que dejarlo ya en ese escenario (judicial). A mí no me gusta opinar mientras no vea que concluya el proceso. Hay que esperar. En los procesos judiciales hay una parte y otra. Y hay que dejar que los abogados y cada uno consiga su camino”, fueron sus palabras.