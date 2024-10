Jhonny culpa a la intervención de la ex Secretaría de Administración por el atraso en el pago a APAC

La Alcaldía adeuda cerca de 700.000 bolivianos a APAC por la organización del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos. “Esta semana tuvimos contratiempos porque presentaron oficinas y se secuestraron equipos tecnológicos. Estuvimos casi paralizados una semana. Por eso no se movió nada de los pagos”, explicó Fernández.

“Estos pagos no son donaciones, son contratos que deben cumplirse. La falta de cumplimiento pone en riesgo futuros eventos, como el Festival Internacional de Teatro en 2025”, advirtió Percy Áñez, presidente de APAC.



El concejal Mamén Saavedra calificó de “mentirosa” la justificación del alcalde. “Dice que la intervención en la ex SAT afectó los pagos, pero el sistema sigue funcionando y las recaudaciones se realizan con normalidad. No puede mezclar las finanzas con la oficina de recaudación”, afirmó.