Jhonny evita referirse a supuesto caso armado al concejal Federico Morón

Jhonny Fernández optó por no referirse a la denuncia sentada por el concejal Federico Morón (C-A). El opositor acusó a la Alcaldía de armar un caso en su contra que lo mantiene con detención domiciliaria desde hace más de 110 días. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra dijo ayer que no acostumbra pronunciarse en este tipo de hechos porque está en manos de la justicia.

“Sobre asuntos judiciales no me pronuncio; hay que dejar que se resuelva en ese escenario. A mí no me gusta opinar mientras no concluya un proceso. En estos casos hay dos partes y es la justicia la que toma la decisión”, afirmó Fernández en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio.