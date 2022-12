Jhonny Fernández anuncia que ferias itinerantes serán reubicadas en los 4 puntos cardinales de la ciudad

“La verdad es que por todos lados hay ferias itinerantes, pero lo que estoy haciendo es ubicarlas en cuatro puntos cardinales, cuatro espacios grandes donde atiendan de lunes a lunes y no estén en las avenidas o en las calles”, dijo Fernández, que enfatizó que se está tratando de arreglar un problema que le fue heredado de la gestión anterior.

El alcalde también dijo que mientras se organizan los nuevos espacios para las ferias itinerantes, la Gendarmería Municipal y Control de Espacios Públicos seguirán realizando los controles, para que los vendedores ambulantes no se asienten donde no está permitido. “No queremos que nadie se haga el vivo y empiece a lotear calles cuando no está permitido”, señaló.