Jhonny Fernández apunta a tener la mayoría en el Concejo y descarta denunciar a Sosa

Jhonny Fernández, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), apunta a ganar los comicios y tener la mayoría en el Concejo Municipal, y descarta denunciar a su contrincante y autoridad interina, Angélica Sosa, por el audio en el que pide la renuncia de sus colaboradores por no hacer campaña.

El postulante, que lidera la primera encuesta pública, dijo a ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, que apuesta a tres opciones para incrementar los recursos que administra la comuna, el saneamiento de tierras, la actualización del catastro y exigir que 2022 se haga el censo de población y vivienda.

“Ya falta poco para que se vaya (Angélica Sosa), para qué voy a estar perdiendo el tiempo en eso, esos son juicios, van y vienen, no, yo me dedico a lo que es mi propuesta electoral. Si la denuncio, van a decir que es político, entonces, para qué, cuántos días le quedan para irse, nada, ya no es nada, la gente ya está visualizando a su futuro alcalde”, señaló ante la polémica desatada por la grabación filtrada de la candidata de Santa Cruz Para Todos (STP).

Fernández aseguró que apunta a tener la mayoría en el Consejo Municipal para facilitar su gestión y defendió que su hijo figure como tercer aspirante a esa instancia. “Le dije: 'A usted le toca según el partido, las estrategias y el mandato, hay que trabajar para ganarlo'. Si fuera cuestión cuidarlo, yo lo ponía primero, pero se trata que cada uno se gane su espacio”, enfatizó.

Considera que consiguiendo seis concejales podrá ejecutar fácilmente las obras que propone, aunque se muestra abierto al diálogo con otras organizaciones políticas de ser necesario. “Termina la campaña y tenemos que ponernos a trabajar con una visión a 2050”, apuntó.

Entre sus propuestas están que el Gobierno nacional transfiera a las instancias municipales la administración de la salud y la educación, criticó a la Gobernación por no hacer nada por la capital cruceña y aseguró la factibilidad del monorriel o tren urbano.

