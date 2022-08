Jhonny Fernández culpa a Camacho de los ataques a su vivienda

Cuestionó el actuar de algunos grupos, y sostuvo que la camioneta que circuló por la ciudad causando alarma e intentando llevarse por delante a la gente, no es de la Alcaldía y que él no habría instruido movilizar a grupos de choque. "Si hay convocatoria al paro, hay algunos que lo aceptan y otros que no, respetemos el derecho de los ciudadanos, quién les ha dicho que nos pueden obligar a que pensemos igual que ellos. No es así a la fuerza, no se puede obligar al pueblo a obedecer directrices eminentemente políticas", acotó.