Jhonny Fernández destaca "avances en salud y grandes proyectos" durante sus primeros dos años de gestión

El alcalde reconoció que ha recibido duras críticas de algunos concejales opositores desde el inicio de su gestión, pero afirmó que está cumpliendo con su plan de gobierno y que está haciendo seguimiento diario para que se cumplan sus promesas electorales. Asimismo, aseguró que su gestión es transparente y que no permitirá abusos de los bienes públicos ni corrupción de sus funcionarios.

“Los opositores nunca te van a aplaudir, ellos se dedicaron a hacer otras cosas, otras actividades, a hacer TikTok (…) Yo no puedo saber lo que hacen 10.000 funcionarios todos los días, pero lo que venga de corrupción lo vamos a castigar”, sostuvo.

Por otro lado, la tarde del martes en instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) se llevó a cabo la primera reunión organizativa para reactivar el Comité Interinstitucional cruceño y abordar desafíos nacionales. El alcalde Fernández figuraba entre los invitados al encuentro, pero una vez más decidió no participar.

“Por ahora no me interesa participar en este comité. Yo estoy con mucho trabajo, estoy preparando mi informe de gestión, estoy con reuniones con todos los sectores y mi agenda está muy apretada y tengo que cumplir mis compromisos”, explicó.

“Ustedes conocen los antecedentes, yo soy una persona que creo en la democracia y la democracia es saber escuchar, disentir y respetar, si nos manejamos en ese marco yo voy a estar donde me llamen, pero si me llaman para faltarme el respeto yo no voy a asistir a ningún lado”, añadió.