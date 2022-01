Jhonny Fernández: "Fue una semana muy dura y aún tengo secuelas del Covid-19"

Escucha esta nota aquí

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se recupera de un cuadro complicado de Covid-19 porque todavía mantiene una afectación en los pulmones. Por prescripción médica, permanece en descanso mientras completa el tratamiento con antibióticos para recuperar el estado normal de sus pulmones.

Fernández apareció en el programa 'Influyentes', de EL DEBER Radio para su primera entrevista radial del año y tras reponerse del Covid -19. Reconoció que vivió "una semana muy dura" y todavía se "cansa muy rápido". Por el momento, los médicos le han solicitado que se mantenga en reposo y lejos de aglomeraciones y tumultos.

"Si no hubiera tenido la vacuna, no estaría para contarlo", revela el alcalde ante los micrófonos de la radio. A pesar del difícil momento que vivió, asegura que siempre estuvo atento a las necesidades de la ciudad. Incluso el domingo, ya con el certificado de negativo al Covid-19, recorrió la urbe para observar su estado.

Fernández dio positivo por Covid el 25 de diciembre. La pasada semana, el secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, reveló una recaída en la recuperación del alcalde, situación que preocupó al ejecutivo municipal. Recién el 7 de enero se informó que se repuso de la enfermedad, aunque todavía se mantiene en tratamiento.

Además del alcalde, otros cinco secretarios municipales han sido diagnosticados con Covid-19 positivo.

Declaración ante la Fiscalía

Fernández acudirá esta tarde a la Fiscalía para ampliar la declaración inicial sobre los 1.205 contratos irregulares denunciados en la etapa final de la gestión de Angélica Sosa al frente del municipio. "Voy a complementar la denuncia" asegura Jhonny a tiempo de criticar las cartas publicadas por la exalcaldesa Angélica Sosa, desde el penal de Palmasola.

Para el burgomaestre, no tienen valor las denuncias realizadas a través de las redes sociales si luego, ante el juez, no son respaldadas. "Muchas de las cosas que se han denunciado no están en el cuadernillo de investigación", dice para recordar que la exalcaldesa no habría señalado ante el fiscal sus afirmaciones publicadas en los pasados días.

"Lo peor que puede hacerse es contaminar (la investigación) con la política. Eso no es bueno", señala. De esta manera, resta valor tanto a las declaraciones de Angélica Sosa como a las del exconcejal Oscar Vargas, quien también salió a la palestra pública con unas declaraciones reflejadas en EL DEBER.

​Para el actual alcalde, es necesario "dejar que los fiscales hagan su trabajo" y contribuir a las indagaciones con las declaraciones ante el Ministerio Público.

Contratación de médicos

Ante la polémica por la recontratación del personal de salud, Jhonny asegura que los más de 3.000 funcionarios de contrato y 600 ítems "se mantienen". Aclara que "no hay plata para contratar nuevos (sanitarios)" a pesar de que el reporte indica que un 36% de los trabajadores de los centros de salud de primer y de segundo nivel se encontrarían con baja por Covid-19.

Fernández lamenta la "falta de personal suficiente para reemplazar las bajas", lo que limita, en cierta manera la capacidad de atención en los centros de salud.

El alcalde profundizó sobre el papel que deben desempeñar los funcionarios y comprometió la "evaluación de perfiles y requisitos en la contratación de personal" para evitar que se repitan situaciones como las que actualmente se investigan por el Ministerio Público.

En los próximos días se iniciará un "sistema de control y seguimiento diario a cada funcionario", asevera la autoridad municipal

Contrato de recogida de basura

Durante la entrevista, Fernández no evadió ninguno de los temas conflictivos que afronta el municipio. Ante los cuestionamientos al contrato de aseo urbano, afirma que realizará "una revisión de todo lo actuado". Eso sí, asegura que, hasta el momento, no se ha firmado ningún contrato.

"Solo se ha resuelto el proceso de adjudicación", matiza el burgomaestre.

Sobre los cuestionamientos al proceso, Fernández cuestiona los mismos puesto que se realizaron una vez completado todo el proceso. El procedimiento cuenta con un plazo para que los interesados puedan impugnar el Documento Base de Contratación (DBC), pero nadie lo hizo.

Emacruz, como entidad desconcentrada, "actúa basada en sus procedimientos. Una vez adjudicada la contratación, es cuando el alcalde recibe la información", explicó ante los micrófonos de 'Influyentes'.

No obstante, asegura que "no voy a firmar nada hasta que esté 100% seguro que es un contrato favorable a la ciudad". Además, explica el alcance del contrato acordado que incluye una rebaja de Bs 10 millones mensuales en el servicio, la utilización de vehículos nuevos para el recojo de basura, la sustitución de los contenedores en los mercados por un sistema subterráneo de almacenamiento.

A todo ello, suma una "planta procesadora de basura para que no sea un factor contaminante" y se pueda generar energía con los residuos. En los próximos días se presentará la propuesta.





