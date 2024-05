Jhonny Fernández: “Habrá cambios todavía en el área económica, algunos directores van a tener que ser removidos”

El burgomaestre indicó que en su anterior gestión, Serrate ya estuvo en el cargo que ahora nuevamente asume y que los movimientos que realiza son productos de las evaluaciones a los tres años de gestión.  "Hay que hacer evaluaciones, donde vemos que el ritmo de la gestión no está avanzando, debemos hacer movimientos", señala.

También, se están haciendo los ajustes. En resumen, se está cambiando gente en recaudaciones, en las direcciones, como también en planificación. Estas son evaluaciones permanentes, han pasado tres años y hay que hacer evaluaciones, donde vemos que el ritmo que se quiere dar a la gestión no está avanzando, debemos hacer movimientos.

Exactamente. Hoy, por la tarde, tenemos reunión de gabinete para ver el tema económico y de ahí vamos a escuchar las propuestas en lo que es la política económica, no solo en lo que se refiere a las políticas de recaudaciones, sino también inversiones. Pero también hay que ver un paquetazo que estoy preparando para el tema de los incentivos tributarios, facilidades para que la gente pueda ir cumpliendo con sus impuestos y también ver los mecanismos para reactivar la economía. Tenemos que incentivar para que se reactive la economía.

Eso es lo que están preparando. Hoy en gabinete, en la tarde, vamos a hablar de ese tema porque son varios ajustes que vamos a hacer. No se va a crear ningún impuesto. Más bien, al contrario, lo que queremos es ayudar a los contribuyentes para que salgan adelante. La situación económica, y muchos de ellos nos han pasado sus datos, es crítica, y lo que tenemos que ver es cómo ayudarlos y cómo incentivarlos y facilitarles las condiciones para que puedan seguir trabajando. No queremos que se cierre el negocio. No queremos que se cierre la empresa porque eso sería muy duro para el empleo en Santa Cruz.